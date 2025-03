Putin mira vantagem russa no campo de batalha antes de conversa com EUA sobre cessar-fogo na Ucrânia

Por Guy Faulconbridge e Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, vestido com trajes militares, ordenou a rápida derrota das forças ucranianas no oeste da Rússia, um sinal para os Estados Unidos de que Moscou detém a iniciativa militar enquanto eles se preparam para discutir um cessar-fogo nesta quinta-feira.

Os avanços da Rússia ao longo da frente de batalha nos últimos meses e a tentativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de fechar um acordo de paz para pôr fim ao conflito de três anos na Ucrânia aumentaram os temores de que Kiev, apoiada pelo Ocidente, poderia perder a guerra.

O enviado especial de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, chegou a Moscou na quinta-feira para se encontrar com Putin. Autoridades russas disseram que o assessor de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz, forneceu detalhes sobre a ideia de cessar-fogo na quarta-feira e que a Rússia estava pronta para discutí-la.

Trump disse na Casa Branca na quarta-feira que esperava que o Kremlin concordasse com a proposta dos EUA para um cessar-fogo de 30 dias que a Ucrânia afirmou que apoiaria.

Poucas horas depois do discurso de Trump, o Kremlin publicou imagens de Putin vestido com um uniforme de camuflagem verde visitando a região de Kursk, no oeste da Rússia, onde a Ucrânia está prestes a perder sua posição após uma ofensiva relâmpago das forças russas.

"Nossa tarefa no futuro próximo, no menor prazo possível, é derrotar decisivamente o inimigo entrincheirado na região de Kursk", disse Putin, um ex-oficial da KGB que raramente usa uniforme militar.

"E, é claro, precisamos pensar em criar uma zona de segurança ao longo da fronteira do Estado", declarou Putin. Ele não mencionou a ideia do cessar-fogo.

A invasão da Ucrânia pela Rússia no início de 2022 deixou centenas de milhares de mortos e feridos, deslocou milhões de pessoas, reduziu cidades a escombros e desencadeou o maior confronto entre Moscou e o Ocidente em seis décadas.

Em uma tentativa de desviar as forças russas do leste da Ucrânia, ganhar uma moeda de troca e constranger Putin, a Ucrânia atravessou a fronteira com a região de Kursk em agosto, o maior ataque ao território russo desde a invasão nazista de 1941.

A Ucrânia agora tem uma fatia de menos de 200 quilômetros quadrados em Kursk, abaixo dos 1.300 quilômetros quadrados no auge da incursão, de acordo com os militares russos.

CESSAR-FOGO?

Putin conversará na quinta-feira em Moscou com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, e depois concederá uma entrevista coletiva conjunta, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Os Estados Unidos concordaram, na terça-feira, em retomar o fornecimento de armas e o compartilhamento de informações com a Ucrânia, depois que Kiev disse, em conversas na Arábia Saudita, que estava disposta a apoiar uma proposta de cessar-fogo.

"Agora depende da Rússia", disse Trump na quarta-feira, afirmando que espera que o "banho de sangue" da guerra termine. "E se conseguirmos fazer com que a Rússia pare, então teremos um cessar-fogo completo. E acho que nunca mais voltaremos à guerra."

Duas fontes russas de alto escalão disseram à Reuters que Putin tentaria obter garantias antes de concordar com qualquer cessar-fogo. Outra fonte sênior de Moscou afirmou que Putin concordaria com a trégua, mas tentaria acrescentar seus próprios termos sobre o que deveria acontecer após o cessar-fogo.