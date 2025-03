Putin diz que é 'a favor' de uma trégua de 30 dias com a Ucrânia, mas há 'nuances'

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira (13) que seu país é "a favor" de uma trégua proposta pelos Estados Unidos com a Ucrânia, mas que há "nuances" e "questões importantes" a serem resolvidas.

"Somos a favor, mas há nuances", disse ele em entrevista coletiva no Kremlin. "Como podemos garantir que essa situação não aconteça novamente? Como o controle será organizado? (...) Essas são questões importantes", acrescentou. "Deveríamos conversar com nossos parceiros americanos, talvez com o presidente [Donald] Trump", acrescentou Putin.

bur/thm/eg/meb/aa

© Agence France-Presse