Putin apoia ideia de cessar-fogo dos EUA para a Ucrânia, mas diz que detalhes precisam ser resolvidos

Por Guy Faulconbridge e Andrew Osborn e Vladimir Soldatkin

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que a Rússia concorda com as propostas dos EUA para interromper os combates, mas afirmou que qualquer cessar-fogo deveria levar a uma paz duradoura e teria que lidar com as causas fundamentais do conflito.

"Concordamos com as propostas de cessar as hostilidades", disse Putin aos repórteres em uma coletiva de imprensa no Kremlin, após conversas com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko.

"Mas partimos do fato de que essa cessação deve ser tal que leve a uma paz de longo prazo e elimine as causas originais dessa crise."

As forças russas vêm avançando desde meados de 2024 e controlam quase um quinto do território da Ucrânia, três anos depois de enviar dezenas de milhares de soldados para o país vizinho em uma guerra que o presidente dos EUA, Donald Trump, tem dito que vai interromper.

Na quarta-feira, Putin vestiu um uniforme de camuflagem verde para visitar um posto de comando na região de Kursk, no oeste da Rússia, onde a Ucrânia está prestes a perder suas posições após uma grande ofensiva das forças russas.