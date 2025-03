PT pedirá cassação de deputado do PL por fala contra Gleisi: 'Canalha'

Do UOL, em Brasília

Após chamar a ministra Gleisi Hoffmann de GP (garota de programa), o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) será alvo de pedido de cassação pelo PT.

O que aconteceu

O PT vai entrar com dois pedidos. As parlamentares do partido vão acionar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. A Procuradoria-Geral da República também será procurada para se manifestar.

Gayer foi chamado de "assassino", "canalha" e "esgoto". As declarações partiram do deputado Lindbergh Farias (RJ), líder do PT na Câmara dos Deputados. "Esse deputado é um canalha, assassino. Pode olhar a história dele."

O petista se referia a um atropelamento. Quando tinha 19 anos, Gayer dirigia alcoolizado e se envolveu num acidente. Uma pessoa morreu e outra ficou paraplégica.

Deixa eu ver se eu entendi.

Lula humilha e trata a Gleisi como um objeto. Ninguem do PT sai em defesa dela. Eu saio em defesa da Geisi condenando a fala do LULA.

Todo o PT parte pra cima de mim me acusando de machismo.

É isso mesmo? -- Gustavo Gayer (@GayerGus) March 13, 2025

Deputado bolsonarista, Gayer negou que tenha sido machista com a ministra. Em postagem no X, o parlamentar alegou que saiu em defesa de Gleisi e que o verdadeiro machista é Lula.

Esse é o tipo de coisa que não dá para aceitar. É com esse tipo de gente que a gente está disputando, infelizmente. É com o esgoto, com o esgoto.

Líder do PT, Lindbergh Farias

Gleisi Hoffmann foi alvo de manifestações machistas de Lula e de um deputado bolsonarista Imagem: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Agressões a Gleisi

Ontem, o presidente disse que colocou uma "mulher bonita" para negociar com o Congresso. A declaração recebeu muitas críticas porque Gleisi teve a aparência física exaltada e não as competências profissionais que a levaram à Esplanada do Ministérios. Ela minimizou a fala e defendeu Lula.

Gayer aproveitou a situação para criticar Lula. Mas o deputado fez uma série de menções machistas à ministra, como chamar o presidente de "cafetão", e gerou revolta. "O presidente oferece sua funcionária em uma negociação entre gangues."

E aí @lindberghfarias

Vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para o Hugo Motta e Alcolumbre como um cafetão oferece uma GP??

Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e vc vai ficar calado?? -- Gustavo Gayer (@GayerGus) March 12, 2025

Gleisi e Lindbergh são um casal, e Gayer virou sua artilharia ao líder do PT. Afirmou que o parlamentar estava sendo humilhado.

Vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para o Hugo Motta e Alcolumbre como um cafetão oferece uma GP??

Deputado Gustavo Gayer

PL tentará contornar situação

Líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ) vai tentar apaziguar a situação. Ele declarou que não conhece todos os detalhes da situação, mas acrescentou que vai procurar o PT para conversar.

A intenção é evitar ou pelo menos diminuir o desgaste de Gayer. Sóstenes defendeu que a Câmara deve primar pela calma e parcimônia.