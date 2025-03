Prio tem salto no lucro do 4º tri para US$1,1 bi

(Reuters) - A Prio divulgou nesta quinta-feira um salto no seu lucro do quarto trimestre de 2024 na comparação com o mesmo período de 2023, influenciado por efeitos fiscais.

A petrolífera teve lucro líquido de US$1,1 bilhão no trimestre encerrado em dezembro, 231% acima do patamar de um ano antes, conforme relatório de resultados.

"Esse aumento é explicado pelo registro integral do crédito referente ao prejuízo fiscal da Prio Forte S.A. em função da transferência de ativos Frade, Albacora Leste e Wahoo para a referida sociedade, suportando a realização desse crédito", explicou a companhia no balanço.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Prio no período somou US$301,7 milhões, declínio de 41% sobre a mesma etapa de 2023.

Os números não incluem ajustes pela norma IFRS-16.

Em paralelo, a Prio anunciou que possuía reservas de 687,8 milhões de barris de petróleo em 1º de janeiro de 2025, segundo certificação da consultoria D&M, que inclui as reservas Polvo e TBMT, Frade e Wahoo e o campo de Albacora Leste.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)