Presidente de Taiwan alerta sobre esforço de "infiltração" da China e promete contramedidas

Por Yimou Lee

TAIPÉ (Reuters) - O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, disse nesta quinta-feira que a China aprofundou suas campanhas de influência e infiltração contra a ilha democrática, e prometeu medidas para enfrentar os esforços de Pequim para "absorver" Taiwan.

Taiwan acusa a China de intensificar os exercícios militares, as sanções comerciais e as campanhas de influência contra a ilha nos últimos anos para forçar a ilha a aceitar as reivindicações de soberania chinesas.

Falando aos repórteres após uma reunião com autoridades de segurança sênior, Lai disse que Pequim tem usado a democracia de Taiwan para "absorver" vários membros da sociedade, incluindo grupos do crime organizado, personalidades da mídia e oficiais militares e policiais atuais e antigos.

"Eles (a China) estão realizando atividades como divisão, destruição e subversão dentro de nós", disse Lai em uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo do gabinete presidencial.

O Escritório de Assuntos de Taiwan, da China, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Quando perguntada sobre os comentários de Lai em uma coletiva de imprensa, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Mao Ning disse que não importa o que o governo de Lai tenha dito, "isso não mudará o fato de que Taiwan faz parte da China nem poderá mudar o evento inevitável da reunificação com a pátria".

Citando dados do governo, Lai afirmou que 64 pessoas foram acusadas de espionagem chinesa no ano passado, três vezes mais do que em 2021. Ele disse que a maioria delas são oficiais militares atuais ou antigos.

"Muitos estão preocupados que nosso país, a liberdade, a democracia e a prosperidade conquistadas a duras penas se percam pouco a pouco devido a essas campanhas de influência e manipulação", declarou ele.

Ao fazer esses esforços, Lai disse que a China constituiu o que a Lei Anti-Infiltração de Taiwan definiu como "forças estrangeiras hostis".

O presidente propôs 17 contramedidas legais e econômicas, incluindo a revisão rigorosa das visitas a Taiwan ou dos pedidos de residência de cidadãos chineses, além de propostas para retomar o trabalho do tribunal militar.

Lai também disse que seu governo faria "ajustes necessários" nos fluxos de dinheiro, pessoas e tecnologia através do estreito. Ele não entrou em detalhes.

A China reivindica Taiwan como seu próprio território e nunca renunciou ao uso da força para colocar a ilha sob seu controle.

O governo de Taiwan rejeita as reivindicações de soberania de Pequim e diz que somente o povo da ilha pode decidir seu futuro.