Presidente da Polônia pede aos EUA que transfiram ogivas nucleares para território polonês, diz FT

(Reuters) - O presidente da Polônia pediu aos Estados Unidos que transfiram armas nucleares para seu território como forma de dissuasão contra futuras agressões russas, uma proposta que ele disse ter discutido recentemente com o enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, para a Ucrânia e a Rússia, Keith Kellogg, informou o Financial Times nesta quinta-feira.

"As fronteiras da (aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte) Otan se deslocaram para o leste em 1999, portanto, 26 anos depois, também deveria haver um deslocamento da infraestrutura da Otan para o leste. Para mim, isso é óbvio", disse o presidente da Polônia, Andrzej Duda, em uma entrevista, segundo o FT.

Seria mais seguro se essas armas já estivessem no país, disse Duda.

(Reportagem de Gnaneshwar Rajan, em Bengaluru)