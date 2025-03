Por que estrela de Davi era usada em 'resort' do crime do traficante Peixão

O "resort" de luxo de Álvaro Malaquias Santa Rosa, traficante conhecido como Peixão, tinha estrelas de Davi em sua decoração.

Em área dominada por Peixão, também havia uma instalação de neon com o símbolo, que ficava no alto de uma caixa d'água, na zona norte do Rio. O item foi desmontado por policiais na tarde de terça, durante uma operação de busca e apreensão.

Segundo a Folha de S.Paulo, policiais também retiraram bandeiras com a estrela que estavam distribuídas em torres por outras comunidades do chamado Complexo de Israel, formado por cinco favelas, e dominado pela facção de Peixão.

'Resort' do traficante Peixão foi demolido pela polícia; entre as decorações do lugar, estavam estrelas de Davi Imagem: Reprodução/PMERJ

Por que estrela de Davi estava em área dominada por Peixão?

Evangélico, Peixão gosta de usar símbolos e personagens bíblicos em suas "obras". No "resort" do traficante, além de estrelas de Davi, a polícia também recuperou várias bíblias.

As comunidades dominadas pela facção de Peixão, o Terceiro Comando Puro (TCP), têm muros com grafites e pinturas de cunho religioso. São versículos da Bíblia, imagens de Cristo, a palavra Jesus e a estrela de Davi. Há também o uso de bandeiras do Estado de Israel.

Inspirado na "gramática pentecostal", o traficante deu o nome de Complexo de Israel às favelas em que atua em referência à terra prometida para o "povo de Deus" na Bíblia. A facção de Peixão, ainda exige conversão e práticas religiosas específicas para adesão e permanência na organização.

Por mais que a estrela de Davi seja um símbolo mais forte entre judeus, ela também tem significado para praticantes de outras religiões. Seu nome faz referência ao Antigo Testamento da Bíblia. Davi foi um rei, profeta e guerreiro de Israel, que reinou por cerca de 40 anos.

Até mesmo o nome da quadrilha de Peixão é inspirado no livro sagrado. Peixão teria dado o apelido de Tropa do Arão à sua quadrilha. Arão é uma figura bíblica, irmão de Moisés.

O poder de Peixão é marcado por intolerância religiosa. Sob o comando da Tropa do Arão, há denúncias de que templos de religiões de matriz africana e até igrejas católicas têm sido alvo dos criminosos e até dos moradores dessas regiões.

Há relatos de que ele seria pastor, mas a informação não é confirmada. Por mais que existam diversas ligações entre sua facção e símbolos e nomes religiosos, ninguém sabe qual é a denominação em que o traficante atuaria.

A origem da estrela de Davi

O símbolo que conhecemos hoje como estrela de Davi foi usado por várias culturas da Antiguidade. "Como um ornamento. Ou como símbolo mágico, a partir do início da Idade Média até a primeira metade do século 20", explica Gerbern Oegema, professor de estudos bíblicos na Universidade McGill (Canadá), no livro "The History of the Shield of David".

Há exemplos de seu uso em diversas religiões, mas a ligação com o judaísmo é mais profunda. Os primeiros judeus a adotarem o hexagrama como um símbolo de identidade foram os de Praga, no século 14. Não se sabe ao certo se a escolha do símbolo partiu dos judeus ou se foi uma ideia imposta pelos cristãos. Mas, ao longo dos séculos seguintes, ela foi adotada cada vez com mais vigor.

No século 17, graças aos judeus de Praga, o símbolo ganhou um nome. Naquela época, segundo Gershom Scholem, filósofo e historiador israelense, o hexagrama era chamado de "escudo de David" ou "selo de Salomão" e foi adotado nos túmulos de judeus da região.

Em 1897, a estrela de Davi foi escolhida como símbolo dos sionistas, movimento que lutava pela criação de um país para os judeus. Para Scholem, o hexagrama foi eleito por dois motivos. Primeiro, porque ele havia se espalhado pelo mundo nas décadas anteriores. Segundo, ele ainda não era explicitamente identificado com alguma associação religiosa.

Nazistas quiseram estigmatizar judeus usando o desenho. O regime de Adolf Hitler ordenava que todos os judeus usassem uma identificação com a estrela de seis pontas, como um símbolo de sua exclusão da sociedade e, mais tarde, do próprio Holocausto. Ao final da 2ª Guerra, com o assassinato de milhões de judeus, a ideia de um Estado religioso ganhou mais apoio internacional e se concretizou em 1948. No centro da bandeira, está a estrela de Davi.

* Com informações de matérias publicadas em 24/20/2023, 13/03/2024 e 26/07/2024