Petróleo fecha em queda com falas de Putin sobre cessar-fogo e tarifas dos EUA no radar

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira, 13, revertendo parte dos ganhos robustos da véspera, em meio as falas do presidente russo, Vladimir Putin, que não descartou um cessar-fogo para o conflito com a Ucrânia, mas disse que ajustes ainda precisam ser feitos. Investidores também permanecem atentos à guerra tarifária imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para abril fechou em queda de 1,66% (US$ 1,13), a US$ 66,55 o barril, enquanto o Brent para maio, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,50% (US$ 1,07), a US$ 69,88 o barril.

Putin declarou nesta quinta-feira que concorda com a proposta de cessar-fogo, mas que o acordo deve levar a uma paz duradoura e eliminar as "causas raízes do conflito".

"O cessar-fogo em si é certo e nós o apoiaremos, mas há questões a serem discutidas", mencionou ele.

Um acordo de paz pode aumentar a oferta de petróleo e é esperado que o Steve Witkoff, enviado especial da Casa Branca para o Oriente Médio, encontre Putin ainda nesta quinta para discutir negociações.

"A saga da guerra comercial tarifária continua a pesar sobre os preços, e é muito provável que haja um acordo de paz com a Rússia, o que aumentará os barris de petróleo russo no mercado mundial", diz Dennis Kissler, da BOK Financial.

A Agência Internacional de Energia (AIE) afirmou que as condições macroeconômicas que balizam suas projeções de demanda por petróleo se deterioraram ao longo do último mês em função de tensões comerciais globais e que o superávit de oferta deverá ser maior do que o previsto se a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) ampliar a produção depois de abril.

No radar, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções para o ministro do Petróleo do Irã, Mohsen Paknejad, e para operadores de uma frota paralela.

*Com informações da Dow Jones Newswires