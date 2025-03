Petroleiro perde controle e bate em navios da Marinha no Porto de Santos

Um acidente entre um petroleiro e navios da Marinha deixou um militar ferido no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, ontem à noite.

O que aconteceu

Petroleiro perdeu o controle e bateu em três navios da Marinha. O navio Olavo Bilac, da Transpetro, teria apresentado um problema no leme ao sair do Porto de Santos, e acabou virando para o píer da Marinha, atingindo os navios-patrulha Guajará, Guaporé e Maracanã, que estavam atracados no local. Apesar dos danos, nenhum navio afundou.

Militar sofreu ferimentos leves. Um oficial da Marinha, que não teve sua identidade revelada, sofreu ferimentos leves nas pernas e foi levado à Santa Casa de Santos. Ele já foi liberado, segundo a Marinha.

Acidente no Porto de Santos.



Navio colide com cais e navios da Marinha.



Acidente ocorreu após um problema no leme do navio petroleiro Olavo Bilac, que transportava 50 mil toneladas de óleo combustível. pic.twitter.com/GJksPvUtSr -- Amazoni@zul (@AmazoniaAzulBR) March 13, 2025

Petroleiro foi recolhido e aguarda perícia. O navio está impedido de deixar o porto por tempo indeterminado. A Capitania dos Portos de São Paulo instaurou um inquérito para averiguar o estado do navio.

Não houve vazamento após colisão. Em nota, a Transpetro afirmou que está aguardando autorização da Marinha do Brasil para chegar ao local e, conforme procedimentos, irá instaurar uma comissão de investigação para apurar as causas da ocorrência. "A Transpetro reafirma seu compromisso com a segurança das pessoas, do meio ambiente e da operação de seus ativos", afirmaram.