Perfume da Calvin Klein está com 19% OFF hoje; confira avaliações

O que diz a Calvin Klein sobre o perfume?

A fragrância propõe harmonizar cheiros tradicionalmente ligados aos gêneros feminino e masculino: floral e madeira. Assim, a ideia é oferecer um perfume que agrade a todos;

Por ter uma fragrância mais leve e fresca, é ideal para qualquer hora do dia;

Contém chá verde refrescante, bem como rosa e violeta na sua composição;

Tem notas de fundo com musk e âmbar;

Disponível em diferentes tamanhos, que variam de preço.

O que diz quem comprou

O Ck One apresenta mais de três mil avaliações de consumidores na Amazon, sendo 81% delas com pontuação máxima (cinco estrelas). Já a nota média fica em 4,6. Confira alguns comentários de quem o comprou.

A ideia do Ck One é ser refrescante e cumpre muito bem o seu papel. Fragrância cítrica, gostosa, perfeita para usar em dias quentes. Em minha pele, projeta por mais ou menos uma hora e fixa por umas quatro horas. Peguei por pouco abaixo dos R$ 300, um ótimo custo benefício. Arthur Oliveira



Uma das fragrâncias mais suave e leve da linha CK. Ótima para o dia a dia. Carmem Ferreira

Perfume ótimo para usar no verão e para dormir. Cheiro de banho maravilhoso e sem falar que vem 200 ml. Gabriela Fuzetti

Perfume excelente, entrega no prazo e bem embalado. Perfume que atende qualquer evento, trabalho, dia e noite. Recomendo. Uso faz tempo. Luis

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns compradores reclamam que a fixação do perfume deixa a desejar e não dura por muito tempo.

Esse perfume é sensacional. Adoro ele para o dia a dia. De fato, a fixação dele não é das melhores, mas funciona bem para um meio período no mínimo. [...] Chegou super-rápido, o que é normal da Amazon. Fiquei feliz com a compra. João Vitor Marcilio

Única observação é sobre a fixação que não é duradoura (longa). No entanto, produto bom, minha namorada amou. Renato

O perfume é ideal para usar no dia a dia, porém a fixação é muito fraca, é possível sentir o cheiro por apenas 1 hora, depois desaparece, sendo necessário reaplicar várias vezes ao longo do dia. Acho que não vale tanto a pena. Ed Macê

