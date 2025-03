Operações por suspeitas de corrupção no Parlamento Europeu

Mais de 100 policiais efetuaram 21 operações de busca na Bélgica e em Portugal como parte de uma investigação por suspeitas de corrupção no Parlamento Europeu, anunciou nesta quinta-feira (13) a Procuradoria Federal da Bélgica.

"Várias pessoas foram detidas para interrogatórios sobre uma suposta participação em corrupção ativa no Parlamento Europeu", anunciou a Procuradoria Federal em um comunicado.

Uma fonte do Parlamento Europeu afirmou que a instituição está disposta a "cooperar plenamente" com as investigações e destacou que não houve operações de busca em suas instalações.

Segundo a imprensa belga, a investigação envolve práticas adotadas desde 2021 por lobistas ligados ao grupo chinês de telecomunicações Huawei, que até o momento não respondeu aos pedidos de comentários da AFP.

A procuradoria destacou que os atos de corrupção foram praticados de forma regular "e muito discretamente de 2021 até o presente, sob a aparência de lobby comercial".

Os contatos indevidos tiveram "diversas formas, como remuneração para adoção de posturas políticas ou presentes excessivos, como (...) convites regulares para jogos de futebol".

Os atos tinham "o objetivo de promover interesses comerciais puramente privados", apontou a procuradoria.

Durante as buscas, os agentes "apreenderam vários documentos e objetos, que serão cuidadosamente analisados".

Em 2022, o Parlamento Europeu foi abalado por um grande escândalo de tráfico de influência em benefício do Catar e possivelmente do Marrocos, um caso conhecido como "Catargate".

