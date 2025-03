Operação da PM no Complexo da Maré tem tiroteio e mata suspeito

Um intenso confronto durante uma operação da Polícia Militar deixou um suspeito morto na madrugada de hoje no Complexo da Maré, na zona norte do Rio.

O que aconteceu

Policiais do Bope dizem ter sido ''atacados'' por criminosos na Vila do Pinheiro. No confronto, um homem foi ferido e socorrido para um hospital da Ilha do Governador, mas não sobreviveu.

Ele era suspeito de envolvimento na morte de dois policiais militares, ocorridas em 2024. Com ele, foram apreendidos um fuzil, um rádio comunicador, munições e drogas.

Apreensões feitas com o suspeito morto Imagem: Divulgação / Polícia Militar

Operação mira criminosos com cargas roubadas. Segundo a corporação, equipes estão instalando redutores de velocidade, por meio de blocos de concreto, na Vila do João, para dificultar a fuga dos alvos.

Moradores registraram o tiroteio e a movimentação policial. Imagens que circulam nas redes sociais também mostram fogo em barricadas, que foram incendiadas por suspeitos durante o confronto.

Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas intensificaram o policiamento nas principais vias da região. Motoristas que passavam pela Linha Vermelha precisaram voltar na contramão devido aos tiros durante a madrugada.