Número de imigrantes presos nos EUA dispara em fevereiro - Total de prisões nos primeiros 22 dias de fevereiro superou qualquer outro mês dos últimos sete anos, segundo jornal britânico. Desde a posse de Trump, mais de 32 mil foram detidos.Uma análise de dados do Departamento de Segurança Interna (DHS) dos Estados Unidos revelou que as autoridades de imigração americanas prenderam mais pessoas nos primeiros 22 dias de fevereiro de 2025 do que em qualquer mês nos últimos sete anos.

A análise, feita pelo jornal britânico The Guardian, mostra que o número de prisões é acompanhado de um aumento no número de pessoas mantidas em centros de detenção. Nesta semana, o DHS anunciou que 47,6 mil pessoas estão detidas, com o órgão atingindo sua capacidade máxima.

As autoridades de imigração não estão apenas prendendo mais pessoas, mas também colocando um número cada vez maior sob liberdade vigiada.

Um alto funcionário do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) relatou à agência de notícias AFP, sob condição de anonimato, que os agentes do órgão prenderam mais de 32 mil pessoas desde o início do novo mandato de Donald Trump na Presidência.

Destes, 14.111 eram criminosos condenados, 9.980 tinham acusações criminais pendentes e outros 8.718 violaram a lei de imigração dos EUA – o que geralmente significa que eles cruzaram a fronteira ilegalmente, mas não cometeram outros crimes desde que chegaram ao país.

Divulgação das prisões na mídia

Nas primeiras semanas do governo Trump, agentes de imigração foram acompanhados pela imprensa durante as operações supostamente dedicadas à busca por criminosos e membros de gangues.

Imagens de agentes do ICE, FBI, da Agência de Combate às Drogas (DEA) e dos Serviços de Delegados de Polícia invadindo complexos de apartamentos em busca de membros de gangues foram amplamente divulgadas.

Durante os primeiros dias do novo governo, o ICE chegou a compartilhar nomes e imagens dos supostos criminosos e fugitivos presos por seus agentes em postagens diárias nas redes sociais,

Contudo, as políticas governamentais e os dados das prisões realizadas no mês passado revelaram um foco diferente. Embora a administração assegure que tem somente os criminosos como alvo, a aplicação da lei pelo ICE se torna cada vez mais indiscriminada.

Mais prisões de não criminosos

Uma das primeiras ações de Trump como presidente foi reverter um memorando do governo anterior que instruía os agentes do ICE a priorizar as prisões de pessoas que representassem ameaças à segurança nacional e à segurança pública. Trump, porém, deixou claro que considera a prisão e deportação de qualquer pessoa sem status legal nos EUA.

Entre 12 de janeiro e 9 de fevereiro, o número de imigrantes detidos pelo ICE que não tinham condenação criminal ou acusação criminal pendente aumentou 221%, de acordo com uma análise do geógrafo político e jurídico Austin Kocher mencionada pelo Guardian.

Em novembro de 2024, pessoas sem condenações criminais representavam cerca de 6% dos detidos nas prisões do ICE, de acordo com dados federais. Em fevereiro de 2024, esse número subiu para 16%.

A reportagem do Guardian mostra que os advogados estão cada vez mais preocupados com o risco de prisão ou deportação de imigrantes que estão sob monitoramento eletrônico, incluindo aplicativos de telefone e tornozeleiras eletrônicas.

Ainda não está claro até que ponto o governo americano estaria visando imigrantes nessa situação, mas advogados e grupos de defesa relataram prisões e ordens de remoção nas últimas semanas.

Papel maior para as policias locais

Desde que Trump assumiu o cargo, o governo americano aprovou mais de 226 novos acordos que permitem que policiais estaduais e locais colaborem com oa administração federal para fazer cumprir as leis de imigração.

Tais acordos permitiram que a polícia local identificasse e processasse pessoas que foram presas, e que o ICE treinasse policiais locais para cumprir mandados.

O governo Trump tenta ainda trazer de volta acordos anteriores que davam aos policiais locais muitos dos mesmos poderes dos agentes do ICE. Críticos afirma que esses programas incentivam a descriminação racial pelas polícias locais, encorajando-as a abordar qualquer um que tomem por imigrante.

Esses acordos também podem aumentar o policiamento nas comunidades de imigrantes que já lidam com constantes interrupções em suas vidas diárias, enquanto o ICE e outros órgãos federais patrulham cada vez mais bairros e áreas residenciais.

O governo Trump promove uma guinada nas políticas de imigração. Além de fechar os acessos aos EUA pela fronteira sul do país e suspender o programa de asilo e outros do governo do democrata Joe Biden que ofereciam ajuda humanitária, ele também está intensificando a fiscalização da imigração dentro dos EUA.