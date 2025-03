Nos EUA, preços dos ovos começam a cair, mas Páscoa pode reverter tendência

Nova York, 13 - Os preços de ovos nos Estados Unidos começaram a cair com uma demanda mais moderada, mas a Páscoa pode provocar um novo aumento temporário nos preços, disse Emily Metz, presidente do American Egg Board, uma organização de marketing financiada pelo setor.Metz explicou que a oferta reduzida de ovos é resultado da gripe aviária altamente patogênica. Segundo ela, será necessário um período prolongado sem novos surtos da doença em granjas para que a oferta se estabilize. Produtores de ovos também vão monitorar a migração de aves silvestres na primavera (do Hemisfério Norte), um dos principais fatores na disseminação do vírus, afirmou.Em janeiro, os EUA importaram mais de 827 mil dúzias de ovos do México e da Turquia, o que pode ajudar a aliviar o aperto da oferta no mercado, disse Metz. Fonte: Dow Jones Newswires.