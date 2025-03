No MT, Mulher sobe em capô do carro e impede que marido vá embora levando a filha do casal

Uma mulher de 29 anos subiu no capô do carro que o marido dirigia e, apoiada no para-brisas, conseguiu impedir que ele fosse embora levando a filha do casal. A cena, gravada por testemunhas e postada nas redes sociais, aconteceu na madrugada de domingo, 9, na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. A identidade tanto da mulher como do homem não foi revelada.

Segundo a Polícia Militar, a mulher relatou que saiu para visitar a mãe no sábado e, ao voltar para casa, já na madrugada de domingo, foi agredida pelo marido, que estaria bêbado e desferiu um soco no rosto da mulher.

Em seguida, ele teria pego a filha do casal, cuja idade não foi informada, colocado no carro e tentado sair com o veículo. Para impedi-lo, a mulher subiu no capô e começou a bater com as mãos no para-brisas. O rapaz desceu do carro e tentou tirar a mulher de cima do capô, mas não conseguiu. Então, voltou para o veículo e saiu com ele, percorrendo alguns metros. Essa é a cena que viralizou nas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar, depois de percorrer alguns metros, o rapaz parou o carro, permitiu que a mulher pegasse a filha e voltasse para casa e saiu novamente com o carro, não voltando mais para casa. A PM informou que o rapaz foi procurado pelas ruas e na casa de parentes, mas não foi localizado.

A Polícia Civil informou que ele será intimado para comparecer à delegacia e prestar esclarecimentos.