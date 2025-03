Nível do mar subiu mais do que o previsto em 2024, segundo Nasa

O nível global do mar subiu mais do que o esperado em 2024, o ano mais quente já registrado na Terra, segundo uma análise da agência espacial americana Nasa divulgada nesta quinta-feira (13).

"O aumento do ano passado se deveu a um aquecimento incomum dos oceanos, combinado com o derretimento do gelo terrestre, como os glaciares", explica a agência em seu site.

Esse fenômeno é consequência das mudanças climáticas provocadas pelas atividades humanas, já que o nível do mar sobe à medida que a temperatura média da superfície da Terra aumenta, impulsionada pelas emissões de gases de efeito estufa.

De acordo com a Nasa, que monitora o fenômeno por meio de imagens de satélite, o nível do mar aumentou 0,59 centímetro em 2024, muito mais do que os 0,43 centímetro previstos pelos cientistas.

"Cada ano é um pouco diferente, mas o que está claro é que o nível do oceano continua subindo e o ritmo desse aumento está cada vez mais rápido", disse Josh Willis, um dos pesquisadores da Nasa.

Nos últimos 30 anos, de 1993 a 2023, o nível médio do mar aumentou 10 centímetros, segundo a agência.

Isso ocorre por dois fatores principais: o derretimento dos glaciares e das calotas polares, que adiciona mais água doce aos oceanos, e a expansão térmica da água do mar devido ao calor.

Nos últimos anos, o aumento observado no nível do mar foi causado principalmente pelo primeiro fator e, em menor grau, pelo segundo, explica a Nasa.

Essa tendência se inverteu no ano passado, quando "dois terços do aumento do nível do mar vieram da expansão térmica".

O ano de 2024 foi o mais quente já registrado desde o início das medições, em 1850.

Espera-se que os níveis do mar continuem subindo à medida que a humanidade segue emitindo gases de efeito estufa, ameaçando populações que vivem em ilhas e áreas costeiras.

