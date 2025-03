Nasa e SpaceX adiam voo que resgataria astronautas da Estação Espacial

Por Joey Roulette

(Reuters) - Nasa e SpaceX adiaram na quarta-feira o lançamento de uma tripulação substituta de quatro astronautas para a Estação Espacial Internacional, o que daria início ao tão esperado retorno dos astronautas norte-americanos Butch Wilmore e Suni Williams.

A Nasa lançaria um foguete da SpaceX a partir da Flórida transportando uma tripulação de substituição para a Estação Espacial Internacional em uma missão que prepararia o retorno à Terra de Wilmore e Williams -- presos no espaço por nove meses após uma viagem no Starliner com defeito da Boeing.

O lançamento foi cancelado devido a um problema no sistema hidráulico com um braço de fixação do suporte de solo para o foguete Falcon 9, disse a Nasa em um comunicado.

As equipes de lançamento estão trabalhando para resolver o problema, informou em outro comunicado.

A Nasa disse que agora está planejando um lançamento não antes das 19h03 (horário local) de sexta-feira, depois que os gerentes de missão adiaram uma tentativa de lançamento na quinta-feira devido à previsão de ventos fortes e chuva na trajetória de voo da Dragon.

Com o lançamento da Crew-10 na sexta-feira, a missão Crew-9, com os astronautas Wilmore e Williams, deixaria a estação espacial na quarta-feira, 19 de março, segundo a agência.

A agência espacial norte-americana antecipou a missão em duas semanas depois que o presidente Donald Trump e seu conselheiro Elon Musk, presidente-executivo da SpaceX, pediram que Wilmore e Williams fossem trazidos de volta mais cedo do que a Nasa havia planejado.

Uma estadia planejada de oito dias na estação em órbita se arrastou para Wilmore e Williams, ambos astronautas veteranos e pilotos de teste da Marinha dos EUA. A Starliner retornou à Terra sem eles no ano passado.

Wilmore e Williams estavam trabalhando em pesquisa e manutenção com os outros astronautas da estação espacial e permaneciam em segurança, de acordo com a Nasa.

(Reportagem de Joey Roulette em Washington e Shivani Tanna em Bengaluru)