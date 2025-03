MME: haverá formulação de plano de trabalho para mitigar cortes de geração de energia

A primeira reunião do grupo de trabalho sobre o problema de cortes de geração de energia renovável terminou com dois encaminhamentos centrais. Foi deliberada a formulação de um plano de trabalho para mitigar as interrupções na geração, bem como um nivelamento nas regras e procedimentos utilizados para o corte de geração. Os encontros sobre o tema serão semanais, preferencialmente online. O grupo vai ouvir associações setoriais.

As informações são do Ministério de Minas e Energia (MME). Segundo a pasta, o grupo de trabalho buscará soluções de curto, médio e longo prazo. Está no radar a ampliação e reforços da rede de transmissão, a antecipação de obras de linhas de transmissão e avaliações sobre utilização de sistemas de armazenamento de energia, ou seja, baterias.

A medida de curto prazo é a utilização de equipamentos chamados de "compensadores síncronos" para a região Nordeste. Esses equipamentos funcionam como uma espécie de regulador de tensão. Os cortes de geração ocorrem por diferentes razões, dentre elas o atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica, usualmente relacionados aos limites de escoamento de energia nas linhas de transmissão.

Outro critério para os cortes - e único em que cabe compensação - é a indisponibilidade de equipamentos do sistema de transmissão. Os geradores querem ampliar o escopo para ressarcimento.

O grupo de trabalho criado está sendo coordenado pela Secretaria Nacional de Energia Elétrica do MME e, além de outras áreas no Ministério, conta com a participação de representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).