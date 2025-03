Com só 11% no ensino técnico, ministro apoia parceria privada para expandir

Com apenas 11% dos alunos cursando ensino médio integrado ao técnico, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), defendeu hoje parceria com o setor privado para expandir a modalidade no país.

O que aconteceu

Camilo disse que o governo federal quer atingir quase 40% das matrículas do ensino médio integrado ao técnico. A meta "ousada", nas palavras do ministro, é para ser concluída nos próximos cinco anos. "A gente quer ter níveis de ensino técnico profissionalizante junto aos países da OCDE, que é em torno de 35%, 37%", afirmou, em referência à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o "clube dos países ricos".

Os estados também poderão fazer parcerias com o Sistemas S, que integra entidades como o Sesc, Senai, Senac. Segundo o ministro, os governos estaduais terão de apresentar um plano ao MEC (Ministério da Educação). As declarações foram dadas no evento Educação Já, do Todos pela Educação, em São Paulo

"Queremos que o principal objetivo dos investimentos seja a criação do ensino técnico nacionalizante", afirmou Camilo. A União deixará de receber parte dos juros da dívida dos estados para que governos invistam em educação, disse o ministro.

A ideia é que possamos contratar vagas no ensino técnico, no sistema S, por exemplo, os institutos federais poderão oferecer, as próprias universidades poderão oferecer, como também o setor privado também poderão oferecer para que a gente possa ampliar e alcançar essas metas a curto, médio e largo prazo no Brasil.

Camilo Santana, ministro da Educação

Texto em atualização