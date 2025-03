Minério de ferro se recupera conforme demanda de curto prazo da China permanece resiliente

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro se recuperaram nesta quinta-feira, impulsionados por uma onda de cobertura de posições vendidas à medida que a demanda de curto prazo da China continua resiliente, embora preocupações com a escalada das tensões comerciais tenham limitado a alta de preços.

O contrato de referência de abril do minério de ferro na Bolsa de Cingapura subiu 1,23%, para US$101,90 a tonelada.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,45%, a 780 iuanes (US$107,68) a tonelada.

"Os preços estão basicamente se movendo entre US$95 e US$110 por tonelada, e sempre que caem abaixo de US$100 se recuperam em seguida devido à cobertura de posições vendidas", disse um trader de minério de ferro baseado em Pequim, pedindo anonimato pois não está autorizado a falar com a imprensa.

"No curto prazo, a produção de metais quentes ainda está se recuperando, então é improvável que haja uma queda drástica nos preços, embora a pressão de queda seja mais intensa na segunda metade do ano, com a entrada em operação de mais oferta."

A produção de metais quentes, normalmente usada para medir a demanda de minério de ferro, aumentará ainda mais em março devido às margens de aço atrativas, disseram os analistas da Hongyuan Futures em nota.

No entanto, os crescentes atritos comerciais contra produtos de aço baratos da China continuam a ser um obstáculo para a demanda de aço e ingredientes de fabricação de aço.

Os preços do minério de ferro recuaram na quarta-feira, uma vez que o sentimento do mercado foi piorado por novas especulações sobre o plano da China de cortar a produção de aço bruto em um esforço para resolver os problemas de excesso de oferta que assolam o setor.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)