Cinema particular: testei projetor baratinho que promete imagens em Full HD

Sem TV há alguns anos, decidi investir em um projetor portátil, principalmente pelo pouco espaço do meu quarto e a facilidade de levar para viagens. Entre os modelos, encontrei o HY320, da Magcubic, que é a evolução do HY300, e que já testamos por aqui.

O que mais chamou minha atenção foram três pontos: a qualidade das imagens, o ajuste automático da projeção e a rotação de até 180°. Confira a seguir a minha experiência com esse projetor após um mês de uso:

O que eu gostei

Tela gigante. É possível ter uma projeção de 30 a 150 polegadas a uma distância de um a quatro metros, na proporção de 16:9, segundo o fabricante. No teste, com a distância de 2,50 metros, consegui uma tela máxima de aproximadamente 106 polegadas, ou seja, maior do que qualquer televisão que já tive na vida.

Qualidade de imagem. O modelo promete ler e processar arquivos de vídeo em 4K, mas a resolução de saída é Full HD (1920x1080). Ele entrega um bom contraste, o que ajuda principalmente em cenas mais escuras.

Ajuste de foco. O modelo permite um ajuste manual do foco, que fica ao redor da lente. Essa característica pode ser um incômodo para quem busca um projetor que faça esse ajuste automático, mas eu particularmente preferi dessa forma.

Correção automática da imagem. Não importa o local em que o projetor seja posicionado, a imagem é automaticamente ajustada para oferecer a melhor visão. Isso ajuda principalmente para quem tem cômodos pequenos.

Imagem: Amanda Marques

Rotação de 180°. É possível ajustar o projetor em diferentes ângulos, o que facilita muito na hora de assistir.

Controle. Além dos botões típicos, o que mais se destaca é o botão de "Modo Mouse", que transforma a navegação em uma experiência semelhante à de um mouse de computador, tornando o acesso mais ágil. Há também um botão específico para conectar a tela do celular com o projetor, facilitando o espelhamento.

Portátil. O fato de poder levar o projetor para qualquer lugar foi um dos pontos positivos. Durante uma viagem, testei em um quarto com uma TV que não era smart, então, só precisei ligar o projetor, direcioná-lo para o teto e pronto: pude assistir a um filme deitada, sem precisar de nenhum outro dispositivo.

Aplicativos. Esse modelo já chega com Netflix e Youtube instalados, mas também permite fazer download de outros serviços de streaming.

Conexão. É bem fácil e intuitivo para conectar o projetor, isso graças às opções de HDMI, USB, entrada para áudio e Bluetooth, garantindo compatibilidade com diversos aparelhos.

Imagem: Amanda Marques

Pontos de atenção

Delay nos comandos. Após meses de uso, percebi que os comandos mais simples como selecionar um filme ou reduzir o zoom causam delay, resultando em um descontrole.

Som. Ele possui um alto-falante Hi-Fi de 5W embutido, oferecendo um som muitas vezes ruidoso e sem qualidade. Para ajudar nisso, é possível conectar o projetor com caixas de som ou fones de ouvido por meio do Bluetooth.

Rastros na imagem. Em algumas projeções, foi possível notar leves rastros em certos pontos da imagem, que pareciam distorcidos. Busquei alguma configuração para fazer um possível ajuste, mas não encontrei.

Apenas para Android. O projetor não é compatível com o sistema iOS, ou seja, não é possível espelhar a tela do iPhone no dispositivo.

O que mudou nesse modelo?

Design robusto. A principal diferença entre o HY320 e o HY300, seu antecessor, está no formato mais quadrado e no aumento de peso, proporcionando uma estrutura mais firme.

Maior resolução. O HY300 exibe imagens com resolução de 1280x720 pixels, enquanto o modelo mais novo proporciona conteúdos em uma resolução maior de 1920x1080 pixels.

Mais brilho. O HY320 aumenta para 390 ANSI e 10000 lúmens. O resultado? Imagens mais nítidas, com melhor contraste e mais visibilidade, mesmo em ambientes bem iluminados.

Para quem eu indico?

Esse modelo de projetor é ideal para quem busca qualidade de imagem e praticidade na hora de assistir filmes e séries. Com o preço do projetor variando entre R$ 250 a R$ 400, ele tem um ótimo custo-benefício;

Vale destacar que há limitações, como a qualidade do som do projetor. Isso pode tornar necessário um investimento em uma caixa de som para melhorar a experiência.

