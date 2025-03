Líderes da UE apresentam pacote de investimento de 4,7 bi de euros para a África do Sul

Líderes da União Europeia anunciaram um pacote de investimento de 4,7 bilhões de euros (US$ 5,10 bilhões) durante uma visita à África do Sul nesta quinta-feira, 13. "Estamos lançando novo capítulo na relação da União Europeia-África do Sul", disse presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "Visita foi uma oportunidade para fortalecer laços estreitos com a economia mais avançada da África", afirmou.

A dirigente disse ainda que o encontro marcou o início de negociações sobre um acordo comercial de última geração, em um momento em que a UE enfrenta uma disputa comercial com o governo dos Estados Unidos.

O pacote de investimentos contemplará recursos para projetos de transição de energia e energia limpa.

Von der Leyen disse que o pacote tem foco em indústrias estratégicas e beneficia os dois lados

Ela falou ao lado do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e do presidente do Conselho europeu, Antonio Costa, em Cape Town.