Líder do PSOL critica fala de Lula sobre Gleisi e cobra reparação

A deputada Talíria Petrone (RJ), líder do PSOL na Câmara, afirmou que a fala do presidente Lula (PT) sobre a ministra Gleisi Hoffmann foi "equivocada e merece ser reparada".

O que aconteceu

No plenário da Câmara, Talíria disse que é necessário criticar Lula quando ele erra. "O presidente Lula fez uma fala equivocada que merece ser reparada, é verdade. Nós mulheres inclusive estamos aqui para fazer isso, criticar quando for errado."

Nem o presidente é mito. É um ser humano que erra e, quando errar, a gente tem que criticar. E nem nós somos gado para não criticar quando ocorre um erro do nosso presidente. Deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ)

Em referência a Gleisi, Lula disse que colocou "mulher bonita" na articulação política do governo para melhorar a relação com o Congresso. A fala foi alvo de críticas. A ministra no entanto, defendeu o presidente e disse que ele "tem um histórico que o credencia junto à luta das mulheres por espaços de comando e poder".

Líder do PSOL também criticou as declarações do deputado Gustavo Gayer (PL-GO). "Não é aceitável e justificável que se use um erro para ofender a ministra Gleisi", disse. "Colegas, a política é o lugar da pluralidade, mas não pode ser o lugar da misoginia, porque o nosso país já mata mulheres todos os dias."

Gayer fez uma série de ataques a Gleisi. Em publicação no X, ele questionou se o deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara e companheiro da ministra, iria aceitar que Lula a "oferecesse" para Alcolumbre "como um cafetão oferece uma garota de programa". O deputado também sugeriu que que Gleisi, Lindbergh e Alcolumbre seriam um "trisal". Depois, apagou essa postagem, mas manteve as outras.