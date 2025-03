Líder de facção do Rio, Chocolate é preso em clínica de harmonização facial

Um homem apontado como um dos três principais líderes do TCP (Terceiro Comando Puro), facção criminosa do Rio de Janeiro, foi preso na manhã de hoje, em uma clínica de estética na qual ele passou por harmonização facial.

O que aconteceu

Luís Carlos Lomba, 61, conhecido como Chocolate, foi preso no momento em que passava por consulta para avaliar o resultado da harmonização. Ele era considerado foragido da Justiça e tinha mandado de prisão em aberto desde o ano passado pelos crimes de associação criminosa e roubo. As informações são da Polícia Civil do Rio.

Chocolate é tido como um dos três chefões do TCP, facção que tem como principal representante o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. A função de Luís Carlos dentro da facção era de aprovar ou reprovar a qualidade da cocaína vendida pelo TCP.

Luís Carlos fez harmonização para fugir das autoridades, segundo a PCRJ. Ainda de acordo com a polícia, Chocolate, que responde por pelo menos 35 crimes, não exercia sua função direto do Complexo da Maré, local de atuação do grupo, e "trabalhava" de forma remota.

Polícia prendeu Luís Carlos no âmbito da mega operação Espoliador, que mira foragidos por roubo, latrocínio e receptação no estado. Até o início da tarde de hoje, a polícia informou que foram presos mais de 400 criminosos, entre os quais Chocolate.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Luís Carlos. O espaço segue aberto para manifestação.