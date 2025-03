É verdade que lavar o cabelo apenas uma vez por semana faz mal? Veja dicas

Assim como acontece com a pele, as características dos cabelos variam muito de pessoa para pessoa, e sua higiene depende da região em que ela vive e, claro, do bom senso. Ou seja, não existe uma fórmula mágica. A frequência ideal para a lavagem de um cabelo pode ser bem diferente do que é melhor para o seu.

Pessoas com o cabelo mais seco, por exemplo, podem lavar menos vezes e enxaguar menos, porque não têm uma produção de sebo tão exuberante;

Há quem fique uma semana sem lavar e não apresente nenhum problema com isso;

No entanto, segundo dermatologistas, o ideal é não ficar mais de cinco dias sem lavá-lo. Isso porque o couro cabeludo produz sebo continuamente.

A falta do enxágue gera excesso de oleosidade e acúmulo de sebo que pode virar uma dermatite seborreica. Em casos mais dramáticos, fungos podem causar placas de seborreia e até doenças.

Para saber a frequência ideal

O melhor a se fazer é, primeiramente, determinar qual é o seu tipo de cabelo. Uma vez que você sabe, é só seguir a lógica:

Quanto mais oleoso ele for, mais frequentemente precisa ser lavado;

A depender do nível de oleosidade, a recomendação é que a lavagem seja diária;

Em lugares mais úmidos, as pessoas podem lavar o cabelo todo dia;

Quem tem cabelo oleoso e fino também deve lavar diariamente.

O que é mito e o que é verdade?

Imagem: iStock

Lavar o cabelo todo dia não vai fazer mal, não existe o risco de apodrecer a raiz do cabelo. Ficar com o cabelo molhado por algum tempo não traz esse risco e nem cria fungos. Mas uma má higiene, associada a fatores como estresse e sudorese, pode levar à criação de fungos não só para quem tem cabelo comprido.

A história de que lavar o cabelo todos os dias vai deixá-lo mais oleoso também não é verdade. Pessoas com um couro cabeludo que produz mais sebo podem (e devem) lavar todos os dias. O que piora a oleosidade, na verdade, são alguns hábitos da própria lavagem, como usar xampu inadequado para seu tipo de cabelo.

Dicas para uma lavagem saudável

Se você tem o cabelo muito oleoso, use produtos feitos para esse tipo de fio. Isso vale para quem tem raiz oleosa e ponta seca. O xampu para esse tipo de cabelo costuma ter quantidades ideais de substâncias que limpam o couro cabeludo, sem deixar o fio seco demais.

Deve-se lavar o couro cabeludo para retirar, principalmente, o resíduo gorduroso. A água deve estar na temperatura mais baixa possível. Isso porque a água muito quente resseca o couro cabeludo.

Depois, aplique uma pequena quantidade de xampu nas mãos e, com o couro cabeludo já úmido, espalhe, massageando com a ponta dos dedos, nunca com as unhas. Em seguida, enxágue bem, sem deixar resíduos. Se desejar, aplique o condicionador —apenas nos fios—, para selar as cutículas do cabelo, preservando as proteínas e o tratamento nos fios.

*Com informações de reportagem publicada em 26/09/2024