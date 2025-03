Juiz federal ordena readmitir funcionários demitidos nos EUA

Um juiz dos Estados Unidos ordenou, nesta quinta-feira (13), que seis agências federais readmitam em seus postos centenas de funcionários que foram demitidos no marco de um plano do presidente Donald Trump para encolher o Estado.

O juiz William Alsup considerou que justificar as demissões maciças por "pobre desempenho" é "uma maneira para evadir os procedimentos", reportou o The New York Times.

Alsup, em resposta a uma demanda apresentada por sindicatos de trabalhadores, ordenou os departamentos do Tesouro, Assuntos de Veteranos, Agricultura, Defesa, Energia e Interior a readmitir todos os despedidos.

"É um dia triste quando nosso governo despede algum bom empregado e diz que se baseou no rendimento quando sabem bem que isso é mentira", afirmou o juiz em uma audiência no Tribunal do Distrito de São Francisco.

Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Trump tomou uma série de medidas para cortar os gastos do governo federal, incluindo a demissão de milhares de trabalhadores do governo federal.

Vários juízes determinaram sentenças contra essas medidas.

