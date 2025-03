Investidores adicionam quase US$16 bi a portfólios de emergentes em fevereiro, diz IIF

Por Rodrigo Campos

NOVA IORQUE (Reuters) - Investidores estrangeiros adicionaram quase US$16 bilhões a seus portfólios de mercados emergentes em fevereiro, com aportes em ações de companhias chinesas e em dívidas de economias em desenvolvimento, conforme relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto de Finanças Internacionais (IIF).

As ações chinesas atraíram US$11,2 bilhões, mas as vendas de papéis em outros países resultaram em uma saída líquida de US$2,1 bilhões dos portfólios de ações de mercados emergentes no mês passado.

O quadro foi diverso na renda fixa, onde os títulos chineses registraram uma saída de US$15,1 bilhões, embora a dívida de outros mercados emergentes tenha atraído US$33,2 bilhões.

A entrada líquida total de US$15,9 bilhões em carteiras de mercados emergentes no mês passado se compara a US$21,2 bilhões em janeiro e US$27,8 bilhões em fevereiro de 2024, de acordo com o IIF.

O fluxo de fevereiro para ações chinesas foi o maior para qualquer mês desde setembro e o segundo maior em mais de dois anos.

"Os 'animal spirits' (espíritos animais) estão sendo despertados com o reconhecimento dos avanços que as empresas chinesas fizeram em diversas áreas, como IA e veículos elétricos", disse Guilherme Valle, sócio fundador e gerente de portfólio da ABS Global Investments, em uma troca de e-mails.

"A combinação de modelos de negócios inovadores e baixos valuations continuará fornecendo um cenário favorável para as ações chinesas", acrescentou.

(Reportagem de Rodrigo Campos)

