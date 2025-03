Índice da Cielo mostra queda de 0,4% nas vendas no varejo em fevereiro

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) mostrou queda de 0,4% nas vendas no varejo brasileiro em fevereiro, descontada a inflação, sobre um ano antes, conforme dados divulgados nesta quinta-feira pela empresa de pagamentos controlada por Banco do Brasil e Bradesco.

Foi o terceiro mês seguido de queda no comércio brasileiro apurada pelo ICVA, e o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves, destacou que fevereiro teve um dia útil a menos em relação ao ano passado, que foi bissexto.

"O resultado só não foi mais negativo porque este ano, diferente do ano passado, o Carnaval caiu em março. Se fosse em fevereiro haveria menos dias úteis e, portanto, menos atividade econômica", afirmou em comunicado, avaliando que efeitos inflacionários também podem ter afetado negativamente o consumo.

Mais cedo, a rival Stone informou queda de 1% nas vendas do varejo em fevereiro sobre um ano antes.

Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, houve crescimento de 5,1%, com o ecommerce mostrando alta de 5,4% e o comércio físico registrando acréscimo de 5%.

Entre macrossetores, serviços teve alta de 0,5% e bens duráveis aumento de 1,6% nas vendas, enquanto o de bens não duráveis sofreu retração de 1,4%.

Três regiões mostraram queda de vendas em termos deflacionados: Norte (-3,1%), Centro-Oeste (-2,6%) e Nordeste (-1%). No Sudeste houve um acréscimo de 0,3% e no Sul, de 0,1%.

O ICVA acompanha mensalmente a evolução do varejo no país de acordo com as vendas realizadas em 18 setores mapeados pela Cielo, desde pequenos lojistas a grandes varejistas.

(Por Paula Arend Laier)