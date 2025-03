Indicado de Trump ao Medicare pode ter pago imposto abaixo do devido, dizem democratas

Por Ahmed Aboulenein

WASHINGTON (Reuters) - O Dr. Mehmet Oz, médico famoso indicado pelo presidente Donald Trump para supervisionar os planos de saúde do governo dos EUA, parece ter pago menos do que deveria em impostos do Medicare, disseram funcionários democratas de um comitê do Senado norte-americano, em memorando analisado pela Reuters nesta quinta-feira.

As cifras ultrapassam US$400.000.

Oz deve comparecer na sexta-feira perante o Comitê de Finanças do Senado, que decidirá se avança com sua nomeação como chefe dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid.

Tanto o porta-voz de Oz quanto Mike Crapo, líder republicano do Comitê de Finanças do Senado, disseram que o indicado havia resolvido quaisquer problemas de ética financeira antes da audiência no Congresso.

No memorando, funcionários democratas disseram que Oz pode ter deixado de pagar US$403.739 em impostos do Medicare sobre mais de US$10 milhões de renda de sua empresa de mídia, de 2021 a 2023.

Os funcionários democratas disseram que tais pagamentos seriam resultado de exigências legais para autônomos e contestaram a alegação de Oz de que ele se qualificava para uma isenção.

O memorando também estimou que Oz pode ter deixado de pagar US$36.928 em Previdência Social no mesmo período.

O porta-voz de Oz, Christopher Krepich, disse que uma revisão extensa do Escritório de Ética Governamental concluiu que Oz cumpriu a lei e compartilhou essa descoberta com o Comitê de Finanças do Senado. Porta-vozes do escritório não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

"O Dr. Oz seguiu a lei e forneceu quantidades significativas de documentação para comprovar suas posições na declaração de imposto de renda, como parte do rigoroso processo de verificação do Comitê", disse o presidente do Comitê de Finanças, Crapo, em comunicado.

Os Centros de Serviços Medicare e Medicaid, com gastos anuais de US$2,6 trilhões, supervisionam o seguro saúde para mais da metade de todos os norte-americanos. O Medicare é o programa federal de seguro saúde para pessoas com 65 anos ou mais ou que têm deficiências, enquanto o Medicaid cobre pessoas de baixa renda.

Oz, de 64 anos, ganhou destaque nacional como cirurgião cardiotorácico e personalidade da televisão, apresentando o "The Dr. Oz Show" por mais de uma década, onde dava conselhos médicos e, às vezes, recomendações de saúde controversas.

(Reportagem de Ahmed Aboulenein)