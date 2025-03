IEA prevê excedente no mercado global de petróleo para 2025, com decepção com demanda

13/03/2025 08h25 Por Robert Harvey e Alex Lawler LONDRES (Reuters) - A oferta global de petróleo poderá exceder a demanda em cerca de 600.000 barris por dia este ano, informou a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) em um relatório mensal sobre o mercado de petróleo nesta quinta-feira, após revisar para baixo sua previsão de crescimento da demanda para 2025. Esse excedente pode aumentar em mais 400.000 bpd se a Opep+ estender a reversão dos cortes de produção e não conseguir controlar a superprodução em relação às cotas, disse a agência sediada em Paris. O relatório de fevereiro da IEA sobre o mercado de petróleo sugeria um excedente um pouco menor, de cerca de 500.000 bpd, segundo cálculos da Reuters baseados em dados da IEA. A IEA revisou para baixo sua previsão de crescimento da demanda de petróleo para 2025 em 70.000 bpd, para cerca de 1 milhão de bpd, com o crescimento impulsionado em grande parte pela Ásia, especificamente pela indústria petroquímica da China. Os dados destacam o desafio que o grupo de produtores da Opep+ enfrenta para equilibrar o mercado de petróleo este ano, já que as crescentes tensões comerciais globais podem afetar a demanda em um cenário de crescimento robusto da oferta. "As condições macroeconômicas que sustentam nossas projeções de demanda de petróleo se deterioraram no mês passado com a escalada das tensões comerciais entre os EUA e vários outros países", disse a IEA, o que levou à redução de suas estimativas de crescimento da demanda para o quarto trimestre de 2024 e o primeiro trimestre deste ano. Do lado da oferta, a IEA prevê que o crescimento da oferta global em 2025 dobrará em relação ao ritmo de crescimento de 2024, para cerca de 1,5 milhão de bpd, supondo que a Opep+ mantenha os níveis de corte após sua redução planejada para abril. (Reportagem de Robert Harvey e Alex Lawler)