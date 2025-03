Landim: Gustavo Gayer ultrapassa limites e precisa ser expulso do Congresso

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) promove a baixaria como forma de engajamento, ultrapassa limites e precisa ser expulso do Congresso Nacional, avaliou hoje a colunista Raquel Landim no UOL News, do Canal UOL.

É uma baixaria e uma coisa nojenta. Ele [Gustavo Gayer] usa isso como forma de engajamento [nas redes sociais] e como ferramenta para se autopromover. É preciso ter um freio. Raquel Landim, colunista do UOL

Em publicação no X (antigo Twitter), Gayer questionou se o deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara e companheiro da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), iria aceitar que Lula a "oferecesse" para o presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP) "como um cafetão oferece uma garota de programa".

O deputado também sugeriu que Gleisi, Lindbergh e Alcolumbre formariam um "trisal" — termo utilizado para uma relação afetiva e amorosa entre três pessoas, que pode ser sexual ou não. Depois, Gayer apagou essa postagem, mas manteve as outras. Alcolumbre não gostou e disse que vai processar o deputado federal.

Ao Canal UOL, Raquel Landim também defendeu a expulsão do parlamentar do Congresso Nacional.

O Gustavo Gayer faz o que o bolsonarismo faz: ultrapassa todos os limites e utiliza isso como ferramenta de mobilização da seara bolsonarista. Esse tipo de ataque mobiliza. É por isso que ele precisa ser expulso do Congresso Nacional. Raquel Landim, colunista do UOL

As declarações de Gayer ocorreram após uma fala do presidente Lula. Em referência a Gleisi, Lula afirmou que colocou uma "mulher bonita" na articulação política para ter uma boa relação com o Congresso.

Eu mantenho a minha crítica [ao presidente Lula também]. Eu acho que a fala dele foi indefensável. Eu acho que não é a beleza de uma mulher, nem um charme, que a qualifica para estar num posto nem fazer política. Raquel Landim, colunista do UOL

Cotrim: 'Fotógrafo atingido em ato na Argentina está em estado grave'

No UOL News, a colunista Amanda Cotrim disse que o fotógrafo Paulo Grillo, atingido por um tiro de bala de borracha na cabeça durante protesto organizado por aposentados e membros de torcidas organizadas de clubes de futebol na Argentina, passou por cirurgia e permanece em estado grave.

O caso mais grave foi desse fotógrafo freelancer, que estava trabalhando e foi atingido por um cartucho de bomba [de gás] lacrimogêneo. Ele passou por cirurgia, está na UTI [Unidade de Terapia Intensiva] e recebendo inclusive doação de sangue. Amanda Cotrim, correspondente e colunista do UOL

Os manifestantes estão nas ruas para reivindicar aumento da aposentaria mínima (cerca de 340 mil pesos, ou cerca de R$ 1.500) e o fim da política de ajuste fiscal do governo Javier Milei. Para desmobilizar os manifestantes, a polícia avançou na avenida principal do congresso argentino em tanques, soltando bombas e dando tiros com balas de borracha. Houve confusão. Uma aposentada foi atingida com um cassetete por um policial. Ao menos 25 pessoas foram detidas.

