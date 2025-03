Governo modifica Orçamento e prevê corte de R$ 7 bi do Bolsa Família

O governo federal enviou à Comissão Mista de Orçamento um pedido para remanejar R$ 39,5 bilhões em despesas no projeto da Lei Orçamentaria Anual de 2025. Para acomodar novos gastos, o governo propõe cortar despesas de diversos ministérios e fundos. Do programa Bolsa Família, a redução será de R$ 7,6 bilhões e a liderança do governo no Congresso afirma que a redução considera os efeitos do pente-fino no programa. Para atender à determinação do Tribunal de Contas da União de incluir o Pé-de-Meia no orçamento, o governo propõe destinar R$ 1 bilhão para o programa, mas o dinheiro não é suficiente para custeá-lo até dezembro. Já o programa Vale-Gás terá R$ 3 bilhões a mais. Veja o que mais o governo mudou.

Chuva forte deixa um morto e 169 mil casas sem luz em São Paulo. Um taxista morreu após uma árvore cair sobre o seu carro durante o temporal que atingiu a cidade de São Paulo na tarde de ontem. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu. O motorista estava dentro do veículo quando ele foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Ao menos 158 árvores caíram na região metropolitana de São Paulo durante o temporal e o Corpo de Bombeiros também foi acionado para três ocorrências de desabamentos. As rajadas de vento chegaram a atingir 61 km/h na região do aeroporto Campo de Marte, na zona norte. Às 19h30 de ontem, segundo a Enel, cerca de 169 mil imóveis estavam sem energia nos 24 municípios atendidos pela empresa na região metropolitana de São Paulo. Na capital paulista, o problema atingia 154 mil endereços. Saiba mais.

Contas de luz puxam maior inflação para fevereiro em 22 anos. O índice oficial ganhou força e atingiu 1,31% no mês, ante alta de 0,16% do mês anterior, segundo dados do IBGE. A variação do IPCA é a maior para o mês desde 2003 e foi puxada pelo aumento de 16,8% das tarifas de energia elétrica residencial. O avanço de 5,06% dos preços entre março de 2024 e fevereiro de 2025 é o mais alto desde o período finalizado em setembro de 2023 (5,19%). No ano passado, a inflação anual acumulada até fevereiro foi de 4,51%. Com a aceleração, o índice oficial superou, pelo quinto mês consecutivo, o limite de tolerância de 1,5 ponto percentual definido na meta para a inflação deste ano. Veja os números.

Imposto de Renda 2025 terá prazo mais curto. A Receita Federal divulgou ontem as regras para a declaração do Imposto de Renda 2025, referente ao ano-calendário 2024. O prazo para entregar a declaração começa no próximo dia 17 de março e vai até 30 de maio, e tem três dias a menos em relação ao do ano passado. O programa para o preenchimento está disponível a partir de hoje e quem ganhou até R$ 2.824 por mês no ano passado não será obrigado a entregar a declaração. Outra alteração neste ano é no calendário do pagamento da restituição. Idosos com mais de 80 anos terão prioridade, seguidos pelos contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e quem utilizou o modelo pré-preenchido ou optou por receber a restituição via Pix. Veja todas as regras.

Corinthians vence Barcelona-EQU por 2 a 0, mas é eliminado da Libertadores. O time não conseguiu reverter o resultado da partida de ida, na qual perdeu por 3 a 0, e foi eliminado na pré-Libertadores. É a terceira vez que o Corinthians é eliminado nesta fase do campeonato. O Timão abriu o placar no fim do primeiro tempo, com gol de Félix Torres, e André Carrillo marcou mais um já quase no fim da partida, mas precisava de três gols para levar a decisão para os pênaltis. O clube do Parque São Jorge volta a campo no próximo domingo para a partida de ida da final do Paulistão contra o Palmeiras. Saiba como foi o jogo.

Empresas pedem a Trump acesso ao mercado de saúde, teles e etanol do Brasil. O colunista do UOL Jamil Chade revelou que o setor privado americano apresentou uma lista de pedidos ao governo de Donald Trump, indicando barreiras que enfrentam para conseguir acesso ao mercado brasileiro. O documento, que foi obtido pelo colunista, foi submetido ao Escritório de Comércio da Casa Branca no dia 11 de março, como parte da avaliação da nova administração sobre quais tarifas poderá impor sobre seus principais parceiros comerciais. A Câmara de Comércio dos EUA deixou claro que essa guerra comercial não deve ser o caminho adotado por Trump e que retaliações poderiam minar a economia americana. Nos próximos dias, os governos de Brasil e EUA vão voltar a se reunir para tentar uma negociação que evite uma guerra comercial. Leia mais na coluna.