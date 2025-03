Governo apresentará proposta que amplia isenção de IR na próxima semana, diz Gleisi

BRASÍLIA (Reuters) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentará na próxima semana uma proposta que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda, disse nesta quinta-feira a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Em entrevista a jornalistas após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a pauta econômica do governo, Gleisi também afirmou que a reforma da Previdência dos militares está entre as prioridades do Executivo.

Na campanha em que foi eleito para um terceiro mandato, Lula prometeu a isenção do imposto de renda para quem ganha salário de até R$5 mil mensais.

O governo tem repetidamente afirmado que as mudanças no IR serão fiscalmente neutras e compensadas com aumento da tributação para os que ganham mais.

(Reportagem de Bernardo Caram)