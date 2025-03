Gleisi defende Lula após fala machista e diz que 'gestos são mais importantes que palavras'

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de críticas por uma declaração considerada machista feita a tarde de quarta-feira, 12. Em evento no Palácio do Planalto, Lula disse que nomeou uma "mulher bonita" para liderar a articulação política e diminuir distância para o Congresso.

Em publicação no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira, 13, Gleisi criticou bolsonaristas pelos ataques que fizeram a Lula e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez diversas declarações machistas ao longo dos anos.

Bolsonaristas atacaram o presidente ao longo do dia, acusando-o de ter feito uma fala machista. O líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco (PL-RS), por exemplo, disse que é "curioso notar que, em um cenário onde se espera que líderes promovam igualdade de gênero e valorizem a competência profissional, nosso presidente opta por reduzir uma mulher a sua aparência física".

Gleisi disse que "gestos são mais importantes que palavras" e que o presidente Lula é o que "mais empoderou as mulheres".

"Repudio os ataques canalhas de bolsonaristas, misóginos, machistas e de violência política. Desprezam as mulheres. Não me intimidam nem me acuam. Oportunistas tentando desmerecer o presidente Lula. Gestos são mais importantes que palavras. Não teve e não tem outro líder como o presidente Lula que mais empoderou as mulheres", afirmou, em publicação no X.

Gleisi citou que Lula lançou Dilma Rousseff à Presidência da República, fazendo da petista a primeira mulher a ocupar o cargo. Também mencionou que o atual presidente foi apoiador de sua candidatura à presidência do PT.

"Não é qualquer líder que ousa lançar a primeira mulher presidenta do País, a primeira presidenta do PT, o que mais nomeou mulheres ministras, nas estatais, no Banco do Brasil, na Caixa, no Superior Tribunal Militar (STM) e outros tantos lugares. Que moral vocês têm? Vocês esqueceram das entrevistas, dos vídeos em que Bolsonaro agrediu as mulheres, estimulando a violência política e física, o preconceito, o machismo? Canalhas, respeitem a inteligência do povo brasileiro", declarou.