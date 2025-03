França está "determinada a retaliar" tarifas de Trump sobre champanhe e vinhos europeus

O ministro do Comércio Exterior francês, Laurent Saint-Martin, respondeu nesta quinta-feira (13) às ameaças do presidente americano Donald Trump de impor tarifas alfandegárias de até 200% sobre champanhe e vinhos europeus. Ele garantiu que a França está "determinada a retaliar".

"Não cederemos a ameaças e sempre protegeremos nossas indústrias", disse Laurent Saint-Martin em uma mensagem no X, lamentando a "avanço" de Donald Trump na "guerra comercial que escolheu desencadear".

O presidente americano ameaçou nesta quinta-feira impor tarifas sobre vinhos, champanhes e bebidas destiladas europeias, com taxas alfandegárias de até 200%. A medida é uma retaliação às taxas de 50% do bloco europeu sobre o uísque 'bourbon' americano.

"A União Europeia, uma das autoridades mais abusivas e hostis do mundo em impostos e tarifas, (...) acaba de impor uma tarifa de 50% sobre o uísque. Se essas tarifas não forem imediatamente retiradas, os Estados Unidos imporão rapidamente uma tarifa de 200% sobre todos os vinhos, champanhes e produtos alcoólicos da França e de outros países da UE", escreveu o presidente americano em sua rede Truth Social.

O presidente aproveitou para acusar, mais uma vez, o bloco europeu de ter "sido criado com o único propósito de tirar vantagem dos Estados Unidos".

A UE anunciou, na quarta-feira, tarifas sobre uma série de produtos americanos, incluindo o bourbon, motos e barcos, em retaliação às sobretaxas de 25% sobre aço e alumínio que entraram em vigor no mesmo dia.

O anúncio da Comissão Europeia de tarifas retaliatórias "fortes, mas proporcionais" sobre uma série de produtos importados dos Estados Unidos preocupou os produtores europeus de bebidas alcoólicas.

"Produtores sacrificados"

Os exportadores franceses de vinhos e destilados responderam estar "fartos de serem sistematicamente sacrificados", declarou Nicolas Ozanam, diretor-geral da federação (FEVS), reagindo às ameaças de Donald Trump . "Isso confirma o que temíamos: ao propor medidas desse tipo [sobre o bourbon americano], estávamos nos colocando na mira direta do presidente dos Estados Unidos", disse Ozanam à AFP.

"Estamos cansados ??de sermos sistematicamente sacrificados por questões que não têm nada a ver conosco", acrescentou ele, pedindo que "a Comissão Europeia demonstre algum realismo".

Os produtores franceses de bebidas alcóolicas pediram à UE e aos Estados Unidos que deixassem seu setor "fora de suas disputas".

"Este anúncio ocorre em um momento particularmente desafiador para o setor de bebidas destiladas, em meio a tensões geopolíticas e uma desaceleração em muitos mercados importantes", disse em um comunicado a Spirits Europe, que representa o lobby da indústria europeia.

Os Estados Unidos representam o maior mercado internacional do setor. As vendas francesas aumentaram 5% em 2024, atingindo € 3,8 bilhões, principalmente com exportações de vinho e conhaque, de acordo com a Federação Francesa de Exportadores de Vinhos e Bebidas Destiladas.

