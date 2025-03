Exportação de genética avícola cresce 5,4% em receita, diz ABPA

São Paulo, 13 - As exportações brasileiras de genética avícola cresceram 5,4% em receita em fevereiro ante igual mês de 2024, embora o volume tenha recuado 33,8%, informou em nota a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O faturamento foi de US$ 20,4 milhões no mês, ante US$ 19,4 milhões de fevereiro do ano passado. O volume foi de 1.753 toneladas, contra 2.646 toneladas em fevereiro de 2024.O México liderou as compras em fevereiro, com 863 toneladas importadas, ligeira queda de 0,2% em relação ao ano anterior. Na sequência, aparecem Venezuela, com 243 toneladas (+356,7%), Paraguai, com 218 toneladas (-23,9%), Senegal, com 187 toneladas (-70%) e Costa do Marfim, com 64 toneladas (+611,4%)."As exportações do mês foram marcadas por países que estão investindo na recomposição ou incremento da avicultura local. É o caso, em especial, da Venezuela, que tem registrado altas nas importações dos últimos meses", afirma o presidente da ABPA, Ricardo Santin, na nota.No acumulado do primeiro bimestre, a receita atingiu US$ 39,9 milhões, avanço de 2,3% em comparação aos US$ 38,7 milhões do ano anterior. O volume total embarcado foi de 3.891 toneladas, 23,9% inferior ao registrado no igual período de 2024.