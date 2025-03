Eve firma MoU com UI Helicopter para desenvolver mobilidade aérea na Coreia do Sul

A Eve Air Mobility informou nesta quinta-feira, 13, que firmou um Memorando de Entendimento (MoU, em inglês) com a UI Helicopter, principal operadora de helicópteros e provedora de manutenção da Coreia do Sul, com objetivo de impulsionar o desenvolvimento do ecossistema da indústria mobilidade aérea urbana (UAM) no país asiático.

O primeiro passo dessa colaboração será a aplicação de uma pesquisa de mercado desenvolvida pela Eve, que fornecerá informações iniciais para apoiar o processo.

"O governo sul-coreano já deu passos significativos para avançar nesse campo por meio de iniciativas como o K-UAM Grand Challenge. Além de Seul, há um enorme potencial para a AAM (mobilidade aérea avançada) em regiões rurais da Coreia do Sul, onde essas soluções podem melhorar a conectividade e estimular economias locais", afirma a empresa em nota.

A Eve destaca que combinando expertises, as empresas trabalharão juntas para apresentar os requisitos técnicos, operacionais e de ecossistema necessários para viabilizar as operações de eVTOL ao governo e à indústria sul-coreana.

"A mobilidade aérea avançada tem o poder de transformar a forma como nos deslocamos pelo mundo, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas, onde essa solução é mais necessária", afirma Johann Bordais, CEO da Eve.

Já o CEO da UI Helicopter, Sungwieh Albert Rim, destaca que a Coreia do Sul tem sido pioneira na preparação da mobilidade aérea urbana, mas estabelecer uma infraestrutura sustentável para o crescimento desse setor é o próximo passo fundamental.