EUA revoga isenção para pagamentos bancários ligados a petróleo russo

O governo dos Estados Unidos não renovou a licença que permitia aos bancos russos seguir utilizando os sistemas de pagamento americanos para transações relacionadas com contratos da indústria petrolífera russa, confirmou o Departamento do Tesouro à AFP nesta quinta-feira (13).

Um porta-voz do departamento disse à AFP que "a Licença Geral 8L expirou em 12 de março a 00h01".

Mais cedo nesta quinta, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse à emissora CNBC que o seu departamento estava pronto para incrementar as sanções contra a Rússia.

"Isso faz parte do desejo do presidente [Donald] Trump de criar as condições necessárias para negociações bem-sucedidas. Ele está disposto a exercer pressão máxima sobre ambas as partes", assegurou Bessent.

A licença permitiu aos bancos russos, inclusive os que são alvo de sanções, seguir utilizando o sistema de pagamento americano para certas transações relacionadas com energia.

A permissão foi concedida no governo Joe Biden, nos últimos dias de sua Presidência, e entre os beneficiados estavam o banco central russo e o RosBank, antiga filial do banco francês Société Générale no país.

Na prática, essas sanções buscam impedir que essas instituições processem novas transações relacionadas com contratos energéticos de terceiros e que envolvem o sistema financeiro americano.

Com a revogação da licença, ficará difícil para os bancos russos realizar transações em um setor que é a principal fonte de financiamento do Estado.

els/ag/dg/rpr/am

© Agence France-Presse