Escova desembaraçadora Ricca reduz frizz e está com 26% OFF; confira review

A escova desembaraçadora da Ricca, Raquete Flex, está com até 26% de desconto, saindo por R$ 28 no esquenta da Semana do Consumidor. O produto promete desembaraçar todos os tipos de cabelo e não quebrar os fios. Ela é uma alternativa mais acessível à famosa —e cara— escova Tangle Teezer.

Eu testei o produto e o aprovei. Tenho cabelo muito volumoso e o mantenho preso a maior parte do tempo, o que acaba deixando muitos nós. Além disso, sempre tive dificuldade para arrumar uma escova que não machucasse o meu couro cabeludo e não arrancasse grande parte dos meus fios durante a escovação. Veja a seguir as minhas impressões.

O que gostei

Menos quebra ao pentear. A primeira vez em que utilizei foi durante o processo de secagem. Meu cabelo costuma ficar bem embaraçado depois do banho, então aproveito para hidratá-lo e secá-lo ao mesmo tempo. O resultado foi bem satisfatório: percebi que meu cabelo quebrou bem menos e também tive menos frizz após o uso.

@guiadecompras_uol Será que a escova raquete flex da marca Ricca é realmente boa? Esse produto promete desembaraçar todos os tipos de cabelo, sem puxar os fios. Comente ?eu quero? e a te enviamos o link *A gente escolhe cada produto de forma independente e, ao comprar pelo nosso link, o UOL recebe uma comissão, mas você não paga a mais por isso #escovaricca #cabelo #beleza #autocuidado #guiadecomprasuol ? som original - Guia de Compras UOL

Para quem indico?

Esse foi o aspecto que mais gostei nessa escova. É ideal para quem busca um produto que, além de entregar bons resultados, também proporciona conforto durante o uso. Há alguns meses, testei uma escova semelhante da marca Océane, que também possui essas características, mas achei um pouco mais pesada durante a escovação.

Tenho usado a escova todos os dias, e a sensação é realmente agradável. Além disso, percebi que o uso frequente não prejudicou o meu couro cabeludo. Outro ponto positivo é que o produto é fácil de higienizar, pois não acumula fios após a escovação.

Para quem deseja uma escova com ótimo custo-benefício e que ao mesmo tempo entrega qualidade e conforto, eu recomendo bastante— além de ela ter cores bem vivas e bonitas.

Com informações de matéria publicada em 10/02/2024.

