Egito agradece decisão de Trump de não deslocar habitantes de Gaza

DUBAI (Reuters) - O Egito disse nesta quinta-feira que apreciou as observações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre não exigir que os moradores de Gaza deixem o enclave, de acordo com uma declaração do Ministério das Relações Exteriores egípcio.

"Ninguém está expulsando nenhum palestino de Gaza", disse Trump na quarta-feira, em resposta a uma pergunta durante uma reunião na Casa Branca com o primeiro-ministro irlandês Micheál Martin.

"Essa posição reflete a compreensão da necessidade de evitar uma maior deterioração da situação humanitária em Gaza e a importância de encontrar soluções justas e sustentáveis para a questão palestina", acrescentou o Ministério das Relações Exteriores do Egito.

Trump propôs que os EUA assumissem o controle de Gaza, onde o ataque militar de Israel nos últimos 17 meses matou dezenas de milhares de pessoas, depois de sugerir anteriormente que os palestinos no enclave deveriam ser permanentemente deslocados.

O grupo militante palestino Hamas realizou um ataque transfronteiriço ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, desencadeando a guerra devastadora na Faixa de Gaza.

Na quarta-feira, o Hamas saudou o aparente recuo de Trump de sua proposta de deslocamento dos habitantes de Gaza, pedindo que ele se abstenha de se alinhar com a visão da "extrema-direita sionista".

No início de março, os líderes árabes adotaram um plano de reconstrução egípcio de US$53 bilhões para Gaza que evitaria o deslocamento de palestinos para combater a visão de Trump de uma "Riviera do Oriente Médio".

(Reportagem de Jana Choukeir)