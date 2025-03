Dólar tem alta leve com tarifas e petróleo fraco

O dólar opera em alta nos primeiros negócios desta quinta-feira, 13, enquanto os juros oscilam perto dos ajustes anteriores, com viés de baixa, em manhã de recuo leve do petróleo, sinais mistos dos retornos dos Treasuries e queda de 0,2% do volume de serviços em janeiro, na margem, ante estimativa de -0,1%. Esta semana a produção industrial de janeiro também veio mais fraca do que se esperava.

O câmbio reflete a valorização externa da divisa americana por cautela com a economia em meio a riscos de recessão nos EUA e Europa na esteira da guerra tarifária deflagrada pelo presidente Donald Trump.

Trump volta a ameaçar a União Europeia com tarifas de 200% para bebidas alcoólicas, se o bloco não remover tarifa de 50% a uísque. Além disso, o presidente dos EUA disse na noite de quarta (12) que responderia às retaliações da União Europeia (UE) sobre as tarifas de 25% aplicadas às importações de aço e alumínio.

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, afirmou à BBC que as tarifas dos Estados Unidos sobre importações europeias podem levar a Alemanha, maior economia da Europa, para uma recessão neste ano. Segundo Nagel, a política tarifária do presidente americano, Donald Trump, é uma "economia do passado" e "definitivamente não é uma boa ideia".

No foco fica agora o índice de inflação ao produtor dos EUA e os pedidos semanais de auxílio-desemprego (9h30), que irão modular as expectativas de política monetária do Fed e os ajustes dos ativos financeiros.