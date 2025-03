Detenção do capitão russo do navio de carga que colidiu com petroleiro é prorrogada

A detenção do capitão russo do navio cargueiro que colidiu com um petroleiro fretado pelo exército dos Estados Unidos no Mar do Norte na segunda-feira foi prorrogada por 36 horas, anunciou a polícia britânica nesta quinta-feira (13).

A colisão entre o cargueiro "Solong" e o petroleiro ancorado "Stena Immaculate" ocorreu na segunda-feira em plena luz do dia, a cerca de 20 quilômetros da costa nordeste da Inglaterra.

Um dos 14 tripulantes do cargueiro, de propriedade de uma empresa alemã e que navegava sob bandeira portuguesa, desapareceu no acidente e as autoridades britânicas acreditam que ele morreu.

O capitão do Solong, um cidadão russo de 59 anos, foi preso na terça-feira por "homicídio culposo por negligência grave".

"O tribunal concedeu uma extensão da custódia por mais 36 horas", disse Craig Nicholson, inspetor-chefe da polícia de Humberside, na região nordeste da Inglaterra, acrescentando que o suspeito ainda estava sendo interrogado.

"A polícia está conduzindo uma investigação completa sobre possíveis crimes relacionados à colisão entre as duas embarcações", explicou o inspetor.

A colisão causou incêndios em ambas as embarcações, que ainda não foram completamente extintos.

psr/meb/aa

© Agence France-Presse