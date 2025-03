CSN diz que governo decidiu não implementar antidumping sobre aço laminado a frio importado

SÃO PAULO (Reuters) - O governo federal entendeu que há dano sendo causado à indústria nacional por importações de aços laminados a frio, mas mesmo assim decidiu não implementar medida antidumping que vinha sendo pleiteada há meses por siderúrgicas nacionais, afirmou o diretor comercial da CSN, Luís Fernando Martinez, nesta quinta-feira.

"É uma notícia muito ruim porque é uma sinalização para os outros produtos", disse o executivo, durante conferência com analistas da CSN para comentar o resultado da empresa no quarto trimestre do ano passado, divulgado na noite da véspera.

"Apesar de todo o cenário de defesa comercial, com nexo causal e dano comprovado...não consigo entender qual a razão de não implementar nem um antiduming temporário", disse o executivo, que chegou a citar eventuais interesses de outros setores da economia contra uma medida que pode desagradar a China, maior origem do aço importado que chega ao Brasil.

Segundo Martinez, há ainda na pauta de antidumpings pretendidos pelo setor siderúrgico junto ao governo processos envolvendo aços pré-pintados, galvalumes e laminados a quente, algo que deve ser alvo de decisões nos próximos três meses.

(Por Alberto Alerigi Jr.)