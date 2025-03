Com pressão hoteleira, cúpula de chefes de Estado da COP30 é antecipada para 6 e 7 de novembro

O governo federal decidiu antecipar a cúpula de chefes de Estado da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), conforme comunicado divulgado no período da tarde desta quinta-feira, 13. Essa etapa, conhecida como segmento de alto nível, vai ocorrer nos dias 6 e 7 de novembro de 2025 em Belém (PA).

"Isso nos dá tempo para uma reflexão mais aprofundada, sem a pressão da rede hoteleira ou da cidade, além de ajudar a organizar melhor a abertura oficial do evento", disse Valter Correia, secretário extraordinário para a COP30, em nota.

Antes, a cúpula estava prevista para ocorrer dentro da programação oficial, de 10 a 21 do mesmo mês.

A nota também declara que o governo federal, em conjunto com os governos do Pará e Belém, está trabalhando "para garantir infraestrutura e acomodações adequadas" aos participantes durante os onze dias de evento.

Em conversa com jornalistas na última sexta-feira, o presidente da Conferência, André Corrêa do Lago, refutou as críticas sobre a escolha da capital paraense. "Esse tema está ganhando uma dimensão um pouco excessiva, porque na maioria das COPs há problemas. A COP tem que ser feita de acordo com as circunstâncias da cidade receptora", declarou.

O embaixador acrescentou que as soluções para problemas como a rede hoteleira serão encontradas, embora não sejam as ideais. "Em qualquer cidade de COP não é o ideal, é caro, longe. No caso de Belém, não podemos perder a dimensão extradicional de levar o mundo à Amazônia neste momento", afirmou.