Casos de sarampo na UE e Ásia Central atingem o maior número em mais de 25 anos

Houve 127.350 casos de sarampo reportados na Europa e Ásia Central em 2024, o dobro do número de casos reportados no ano anterior e o maior número desde 1997, de acordo com uma análise da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Em um relatório publicado nesta quinta-feira, 13, os especialistas em saúde da ONU afirmam que a Romênia teve o maior número de infecções por sarampo, com mais de 30 mil casos, seguida pelo Cazaquistão, que reportou 28.147 pessoas com a doença.

Segundo o Unicef, cerca de 40% das infecções por sarampo na Europa e Ásia Central foram em crianças menores de 5 anos e mais de 50% das pessoas infectadas precisaram ser hospitalizadas.

'É um chamado para despertar'

O sarampo está entre as doenças mais infecciosas do mundo e é espalhado por um vírus transmitido pelo ar. O esquema vacinal completo, composto por duas doses, apresenta 97% de eficácia na prevenção da doença, que tipicamente infecta o sistema respiratório e causa sintomas como febre, tosse, coriza e erupção cutânea. Em casos graves, o sarampo pode causar pneumonia, encefalite, desidratação e cegueira.

"O sarampo está de volta, e é um chamado para despertar", diz Han Kluge, diretor da OMS para a Europa, em um comunicado. "Sem altas taxas de vacinação, não há segurança sanitária".

A OMS e o Unicef observam que tanto na Bósnia e Herzegovina quanto em Montenegro menos de 70% e 50% das crianças, respectivamente, foram vacinadas contra o sarampo nos últimos cinco anos - cientistas estimam que mais de 95% da população precisa ser imunizada para prevenir surtos.

Após uma queda na cobertura de imunização durante a pandemia do coronavírus, os casos de sarampo aumentaram em 2023 e 2024, com as taxas de vacinação em diversos países ainda mais baixas do que eram antes do surgimento da Covid-19. A ONU afirma que o número de casos de sarampo na Europa representa um terço das aproximadamente 359.521 infecções no último ano.

Preocupações sobre a segurança da vacina contra o sarampo persistem há décadas, após o médico britânico Andrew Wakefield e colegas publicarem um artigo em 1998 - que desde então foi retratado - vinculando a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola ao autismo. Nenhuma evidência de qualquer ligação causal foi encontrada e Wakefield teve sua licença para praticar medicina no Reino Unido revogada.

Autoridades britânicas disseram no mês passado que houve mais de 200 casos reportados no Reino Unido e que muitos mais são esperados. "Nunca é tarde demais para se vacinar," afirma Ben Kaastan-Dabush, professor assistente de saúde global na London School of Hygiene and Tropical Medicine, que alerta que a desinformação pode, infelizmente, viajar rapidamente. "Mesmo uma pequena queda na adesão à vacina pode ter consequências devastadoras."

Nos Estados Unidos, surtos de sarampo no Texas e no Novo México continuam a se espalhar e agora chegam a 250 casos, incluindo duas mortes em pessoas não vacinadas.