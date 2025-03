Casos de sarampo dobram na Europa em 2024 e atingem maior número em mais de 25 anos, diz OMS

BERLIM (Reuters) - Os casos de sarampo na região da Europa dobraram em 2024, atingindo um recorde de mais de 25 anos, disseram a Organização Mundial da Saúde e o Unicef nesta quinta-feira, enquanto pediam ações para aumentar os níveis de vacinação que diminuíram durante a pandemia da Covid-19.

Crianças menores de cinco anos foram responsáveis por mais de 40% dos 127.350 casos registrados no ano passado na região, que compreende 53 países da Europa e da Ásia Central, afirmou a OMS em um comunicado.

"O sarampo está de volta e é um sinal de alerta", disse Hans Kluge, diretor regional da OMS para a Europa.

"Após um retrocesso na cobertura de imunização durante a pandemia da Covid-19, os casos voltaram a aumentar significativamente em 2023 e 2024. As taxas de vacinação em muitos países ainda não retornaram aos níveis anteriores à pandemia", acrescentou a OMS.

Nos últimos meses, os holofotes se voltaram para o sarampo também nos Estados Unidos. Um surto no Texas e no Novo México, que causou as primeiras mortes por sarampo nos EUA em uma década, aumentou em 28 casos, chegando a 256 infecções.

De acordo com a OMS, o sarampo é um dos vírus mais contagiosos para os seres humanos. As infecções podem causar complicações, incluindo pneumonia, encefalite e desidratação, além de prejudicar a memória defensiva do sistema imunológico contra vários patógenos.

A OMS disse na quinta-feira que menos de 80% das crianças elegíveis na Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia do Norte e Romênia receberam sua primeira dose da vacina contra o sarampo em 2023 -- muito abaixo da taxa de cobertura de 95% necessária para evitar um surto.

A Romênia relatou o maior número de casos na região europeia em 2024, com 30.692 casos, seguida pelo Cazaquistão, com 28.147 casos, acrescentou.

(Reportagem de Ludwig Burger e Rachel More)