Casa Branca retira indicação de crítico de vacinas Weldon para cargo de diretor do CDC

Por Ahmed Aboulenein e Julie Steenhuysen e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca retirou a indicação feita pelo presidente Donald Trump do ex-parlamentar republicano e crítico de vacinas Dave Weldon para o cargo de diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, uma medida surpreendente que ocorreu pouco antes de sua audiência de confirmação no Senado nesta quinta-feira.

Weldon, um médico que há muito tempo critica as vacinas, disse em uma declaração de quatro páginas publicada pelo New York Times que havia sido informado pela Casa Branca 12 horas antes da audiência que não tinha votos suficientes para sua confirmação.

Os EUA enfrentam atualmente casos de sarampo em vários Estados e um surto crescente no Texas e no Novo México que já matou duas pessoas, bem como a ameaça da gripe aviária.

Weldon é o primeiro indicado de Trump a ter seu nome retirado pela Casa Branca antes de uma audiência de confirmação.

O Senado, de maioria republicana, confirmou escolhas não convencionais de Trump, incluindo o ativista antivacina Robert F. Kennedy Jr. como secretário de Saúde e Serviços Humanos; o ex-apresentador da Fox News Pete Hegseth como secretário de Defesa; e a diretora de Inteligência Nacional Tulsi Gabbard, que havia criticado os esforços de inteligência dos EUA.

O Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões do Senado confirmou que a audiência de indicação de Weldon havia sido cancelada.

A carta de Weldon negava que ele fosse antivacina e dizia acreditar que os senadores norte-americanos, incluindo os republicanos Susan Collins, do Maine, e o presidente do Comitê, Bill Cassidy, da Louisiana, planejavam votar contra ele.

Cassidy disse que não estava por trás da retirada da indicação.

"Eu estava ansioso pela audiência. Fiquei surpreso quando a indicação do dr. Weldon foi retirada", disse ele. "Sua resposta ruim a essa situação mostra que as pressões de ser diretor do CDC teriam sido demais para ele."

A retirada da indicação de Weldon foi relatada pela primeira vez pela agência de notícias Axios.

Weldon se reportaria a Kennedy, que, depois de sua confirmação como secretário de Saúde, tem feito comentários enganosos sobre o papel das vacinas e dos tratamentos contra o sarampo.

Em uma entrevista à Fox News que foi ao ar na terça-feira, Kennedy minimizou a segurança da vacina contra o sarampo e sugeriu que a imunidade natural de uma infecção por sarampo proporcionaria uma proteção melhor e mais duradoura.

A vacinação é a melhor maneira de prevenir e interromper a disseminação da doença altamente contagiosa, que pode ser mais grave para crianças pequenas, de acordo com especialistas em saúde pública.

Cassidy, um médico que expressou cautela sobre as opiniões antivacina de Kennedy, mas acabou abrindo caminho para sua confirmação, disse na quinta-feira que a nação está em um "momento crítico na saúde pública".

"Embora a pandemia da Covid-19 tenha terminado, a perda de confiança nas agências de saúde pública e ciência permanece. Isso ocorre em um momento em que o país enfrenta sérias ameaças à saúde, como um surto de sarampo, que já tirou pelo menos uma vida e hospitalizou muitas outras", disse Cassidy.

O CDC, sediado em Atlanta, tem um orçamento anual de US$ 17,3 bilhões. A agência é responsável por rastrear e responder a ameaças nacionais e estrangeiras à saúde pública. Aproximadamente dois terços de seu orçamento fornecem fundos para as atividades de saúde pública e prevenção das agências de saúde estaduais e locais.

"As nomeações para a área de saúde feitas pelo governo Trump têm sido uniformemente desqualificadas e destrutivas. Weldon foi um dos piores", disse Gregg Gonsalves, professor associado de epidemiologia da Escola de Saúde Pública de Yale.

(Reportagem de Steve Holland e Ahmed Aboulenein, em Washington, e Julie Steenhuysen, em Chicago; reportagem adicional de Michael Erman, em Nova York, e Manas Mishra, em Bengaluru)