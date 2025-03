Bolsas NY recuam e Dow Jones tem quarta baixa seguida diante da tensão tarifária

Os principais índices do mercado de ações fecharam em queda nesta quinta-feira, 13, pressionados por receios quanto aos efeitos econômicos negativos da guerra tarifária iniciada por Donald Trump. O Dow Jones estendeu as perdas para a quarta sessão seguida. O Nasdaq caiu quase 2% com queda da Tesla e retomada de perdas acentuadas das demais empresa que compõem o bloco das "Sete Magníficas". O mercado deu pouco peso ao dado que mostrou inflação ao produtor nos EUA abaixo do esperado.

O Nasdaq fechou em baixa de 1,96%, aos 17.303,01 pontos. O Dow Jones encerrou com queda de 1,30%, a 40.813,57 pontos. O S&P 500 terminou com declínio de 1,39%, aos 5.521,52 pontos.

Os investidores estão agora mais preocupados com as perspectivas de crescimento dos EUA e o risco de deflação devido à incerteza em torno das tarifas, em vez de uma inflação mais alta, dizem analistas do RBC Capital Markets em nota.

Embora as tarifas possam ter efeitos inflacionários no longo prazo, a incerteza sobre sua implementação pode enfraquecer a demanda no curto prazo, levando a um crescimento lento e, possivelmente, à deflação, afirmam.

No Nasdaq, a maior queda porcentual foi da Adobe, que derreteu 13,8% após projeções abaixo do esperado.

A Tesla caiu 2,99%. As ações da fabricante de veículos elétricos fecharam em alta nas duas sessões anteriores, após tombo na primeira sessão da semana. O CEO Elon Musk prometeu que a Tesla dobrará a produção nos EUA em dois anos.

Entre as demais empresas do bloco das "Sete Magníficas", a Amazon cedeu 2,5%; a Alphabet recuou 2,6% e a Nvidia perdeu 0,14%. A Apple caiu 3,4%. A Meta Platforms e a Microsoft recuaram 4,7% e 1,2%, respectivamente.

As ações da Intel dispararam 14,6% após a companhia nomear Lip-Bu Tan como seu novo CEO. Tan já tinha participado do conselho da empresa, mas deixou o cargo em agosto por divergências sobre o rumo da companhia.

A Constellation Brands cedeu 1,3%, já que a empresa de bebidas importa cerveja que vende no mercado americano do México.

Trump afirmou nesta quinta que se a União Europeia (UE) não retirar a "desagradável" tarifa de 50% sobre o uísque americano, ele retaliará com uma tarifa de 200% sobre todos os vinhos, champanhe e produtos alcoólicos da França e de toda a Europa.