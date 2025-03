Bessent diz que "desintoxicação" da economia dos EUA não precisa gerar recessão

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira que não está preocupado com a recente volatilidade em Wall Street, afirmando em entrevista à CNBC que o governo do presidente Donald Trump está focado em ganhos de médio e longo prazo para os mercados e os norte-americanos.

Bessent, que na semana passada afirmou que a economia do país está passando por uma "desintoxicação" ao transicionar de gastos governamentais para o setor privado, disse que essa transição não significa necessariamente que o país entrará em recessão, mesmo que Trump não tenha descartado a possibilidade.

Questionado se esse período de desintoxicação é sinônimo de recessão, Bessent disse: "De forma alguma. Não precisa ser, porque isso dependerá da velocidade com que o bastão será entregue. Nosso objetivo é fazer uma transição tranquila."

Os mercados dos EUA têm mostrado volatilidade em meio às políticas comerciais imprevisíveis de Trump, incluindo tarifas, à medida que os investidores ponderam sobre as incertezas e os conflitos crescentes com parceiros comerciais que podem estimular a inflação e prejudicar o crescimento.

"Estamos focados na economia real", disse Bessent à CNBC. "Se você começar a olhar para o horizonte próximo, as ações se tornam muito arriscadas. Portanto, nosso foco é o médio e o longo prazo."

Os investidores também estão observando se o Congresso aprovará um projeto para manter o governo federal operando após o prazo final de financiamento na sexta-feira, quando os gastos expiram. Bessent disse que um fracasso em aprovar a legislação de gastos seria "incrivelmente perturbador".

(Por David Lawder e Susan Heavey)